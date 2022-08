Foot - Mercato - OL

OL : Dans le viseur d’Aulas, il fait sensation à l’étranger

Publié le 28 août 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau

Avant la fin du mercato estival, il semblerait que l’OL soit bien emballé par l’idée de recruter Amine Gouiri, sous l’impulsion du président Jean-Michel Aulas. Néanmoins, le principal intéressé ne serait pas emballé par ce retour aux sources et privilégierait le Stade Rennais lorsque la Juventus et un grand club anglais seraient venus aux renseignements.

Jean-Michel Aulas est lancé. Le président de l’OL est déjà parvenu à boucler les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso depuis le début du mercato estival. Et il semblerait que le patron des Gones ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Comme révélé en juin dernier, il veut retrouver l’ADN OL et cela pourrait notamment passer par le recrutement d’Amine Gouiri, attaquant de l’OGC Nice formé à l’OL. Cependant, il semblerait que l’intérêt d’Aulas pour Gouiri soit tout sauf réciproque.

Gouiri veut aller au Stade Rennais, un échange discuté en coulisse

Sur le plateau d’ Europe 1 samedi soir, le journaliste Nabil Djellit a confié qu’Amine Gouiri cultivait bel et bien le désir d’aller voir ailleurs et donc de quitter l’OGC Nice. Pour rejoindre l’OL ? Pas vraiment. Selon les informations communiquées par Djellit, Gouiri aimerait prendre la direction du Stade Rennais où il retrouverait Bruno Génésio et Florian Maurice qu’il a connu lors de son passage dans l’académie de l’OL. Un échange de joueurs contre Gaëtan Laborde et 18M€ serait une option et serait même le scénario envisagé par le GYM. L’Équipe a confirmé la tendance quant à la possible venue d’Amine Gouiri à Rennes. Ce serait même la destination la plus chaude depuis un moment. D’ailleurs, un contact avec l’entourage de Gaëtan Laborde aurait été effectué par l’OGC Nice.

Mercato - OL : Aulas veut boucler un retour, un cador étranger entre en scène https://t.co/wxSDeFnnDY pic.twitter.com/0VLOfmExoJ — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

La Juventus approche le clan Gouiri

D’après les informations de L’Équipe communiquées ce dimanche, la Juventus serait également dans le coup pour le recrutement d’Amine Gouiri. Convaincue de ce que pourrait apporter le Français à l’effectif de Massimiliano Allegri, la Vieille Dame serait entrée en contact avec Alain Migliaccio, le représentant de Gouiri. À quelques jours de la clôture du mercato estival, la Juventus serait encline à offrir à l’OGC Nice un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat.

La Premier League à l’affût