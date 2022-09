Foot - Mercato - OM

Interpellé pour son transfert, Griezmann est attendu à l’OM

Publié le 2 septembre 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Après la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo, démentie fermement par Pablo Longoria, c'est Antoine Griezmann qui fait parler de lui à l'OM. Ces derniers jours, un journaliste espagnol assurait que le Champion du monde 2018 songerait sérieusement à rejoindre Marseille. Et pour Jérôme Rothen, l'OM doit sauter sur l'occasion.

L'été aura été très chaud du côté de l'Olympique de Marseille qui a bouclé l'arrivée de douze nouveaux joueurs dont la star Alexis Sanchez. Et pourtant, c'est bien Cristiano Ronaldo qui a le plus fait parler du côté de l'OM. En effet, une folle rumeur a circulé durant l'été envoyant le quintuple Ballon d'Or à Marseille. Mais Pablo Longoria avait alors rapidement démenti. Néanmoins, le journaliste espagnol Hugo Scoccia a relancé une autre rumeur ces derniers jours, assurant qu'Antoine Griezmann pensait sérieusement à rejoindre l'OM notamment à cause de sa situation à l'Atlético de Madrid.

«Tu prends ton téléphone, tu appelles Pablo Longoria»

Et pour Jérôme Rothen, ce serait d'ailleurs une excellente nouvelle. « Il doit prendre les choses en main et dire à l’Atlético de Madrid "je vais aller jouer ailleurs". Il dit depuis longtemps qu’il rêve de Marseille. Tu prends ton téléphone, tu appelles Pablo Longoria et tu lui dis "je vais faire des efforts financiers, est-ce que vous pouvez m’ouvrir la porte du vestiaire, car j’ai envie de bien me préparer et de faire une saison complète pour jouer la Coupe du monde ?" Tu crois que Pablo Longoria aurait dit quoi ? Non, c’est trop difficile financièrement ? Mais si Griezmann est prêt à faire des efforts ? (...) Qu’il remette la passion au centre de tout ça, surtout lui, Antoine Griezmann… », assure-t-il au micro de RMC avant de conclure : « Le Barça n’en veut plus et ils n’auront pas les 40M€ de l’Atlético de Madrid, car sinon il aurait déjà joué . »

Matt Pokora aussi interpelle Griezmann

Une volonté également affichée récemment par Matt Pokora. Le chanteur, célèbre supporter de l'OM, lâchait récemment sur Twitter un appel du pied à Antoine Griezmann. « T’es beau comme ça dans le maillot de ton club français préféré mon cousin », écrivait-il assorti d'un montage sur lequel on aperçoit le Champion du monde 2018 avec un maillot de l'OM.

@AntoGriezmann t’es beau comme ça dans le maillot de ton club français préféré mon cousin… 👀 #GriezmannOM pic.twitter.com/pxUr3Ss8tt — Matt Pokora (@MPokora) August 26, 2022

