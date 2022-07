Mercato - Real Madrid : Les grosses conséquences du transfert de Tchouaméni

Foot - Mercato - Real Madrid

Bien que la finale semble s’être jouée entre le PSG et le Real Madrid en tournant en faveur du club merengue, Aurélien Tchouaméni a également eu la cote en Angleterre et particulièrement du côté de Chelsea. Dans le viseur de Thomas Tuchel, Tchouaméni a contrecarré les plans du coach des Blues pour cet été. Explications.

Le Real Madrid ou le PSG ? Lors des ultimes semaines de la saison, il a été question d’une bataille entre le champion d’Espagne et le champion de France pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni. Finalement, c’est le Real Madrid qui a raflé la mise malgré les efforts de Kylian Mbappé et du conseiller football Luis Campos afin de l’attirer au PSG.

Néanmoins, Aurélien Tchouaméni aurait été désiré par bien des clubs sur le marché des transferts avant qu’une finale entre le PSG et le Real Madrid ait lieu. En effet, en plus de Manchester United, Liverpool et Chelsea en auraient pincé pour le profil de l’ex-milieu de terrain de l’AS Monaco, doté du statut d’international français du haut de ses 22 ans.

