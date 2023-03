Transferts : Panique à l’OM, «on a peur du flop»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM n’a pas hésité à dépenser pas moins de 32M€ pour le recrutement de Vitinha, son record historique sur le marché des transferts. Sauf que le buteur portugais peine encore à s’imposer dans le onze d’Igor Tudor à l’OM, ce qui préoccupe sérieusement les observateurs.

Y a-t-il un malaise Vitinha à l’OM ? Le buteur portugais de 23 ans a été recruté pour la coquette somme de 32M€ en provenance du Sporting Braga cet hiver, soit le transfert le plus cher de toute l’histoire du club phocéen devant Dimitri Payet (30M€) et Kevin Strootman (25M€). Un gros coup en apparence pour l’OM, et pourtant, Vitinha est encore loin du rendement espéré et ne comptabilise à ce jour que 6 apparitions toutes compétitions confondues, avec aucun but au compteur. Et ce recrutement commence donc sérieusement à interroger certains supporters et observateurs de l'OM…

« C’est une vraie question »

Manuel Amoros, ancien défenseur emblématique de l’OM et de l’équipe de France dans les années 90, affiche ses inquiétudes sur le cas Vitinha dans un entretien accordé au Phocéen : « Il faudra aussi éclaircir la situation de Vitinha, car c'est une vraie question. Au prix où le club l'a payé, on a forcément peur du flop, même si c'est un joueur d'avenir qui a besoin de temps pour digérer son transfert », estime Amoros.

L’OM, un recrutement contesté