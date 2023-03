OM : C’est annoncé, un gros transfert part en fumée

Arnaud De Kanel

Plus vraiment satisfait de Nuno Tavares ces dernières semaines, l'OM ne devrait pas conserver le latéral portugais sauf opportunité exceptionnelle. Alors, Pablo Longoria penserait à un ancien pensionnaire de Ligue 1, à savoir Raphaël Guerreiro. Pour autant, ce gros coup ne serait finalement pas d'actualité.

L'OM va devoir combler des déficits identifiés à certains postes de son effectif. Pour ce qui est du piston gauche notamment, essentiel au système d'Igor Tudor, le club phocéen ne ferait plus confiance à Nuno Tavares et devrait le renvoyer à Arsenal à l'issue de la saison. Le nom du polyvalent et expérimenté Raphaël Guerreiro était annoncé dans les tuyaux mais il n'en serait rien.

Guerreiro pas dans les plans ?

En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro représente une sacrée opportunité de marché sur laquelle l'OM pourrait sauter. En 27 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il a marqué 5 buts et délivré 11 passes décisives. Son profil est plus qu'intéressant d'autant plus qu'il connait bien la Ligue 1, lui qui est passé par le FC Lorient. Mais selon les informations de FootMarseille.com , l'OM ne considérerait pas cette piste.

Le salaire mis en cause

Encore une fois, l'OM devra faire attention à sa masse salariale et c'est bien ce qui inquiète le club phocéen qui juge irréaliste de se positionner sur l'international portugais qui perçoit 400 000€ par mois en Bundesliga.