Le PSG est tenté, Mourinho lâche un énorme indice

Les spéculations concernant l’identité du successeur de Christophe Galtier vont bon train. C’est évidemment Zinédine Zidane qui est annoncé comme le grand favori pour prendre les rênes du Paris Saint-Germain, mais il n’est pas le seul, puisque la piste menant à José Mourinho a également fait son retour en cette fin de saison.

Après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, un nouveau changement radical est réclamé au PSG et cela pourrait bien commencer par Christophe Galtier. Arrivé il y a moins d’un an, le technicien français peine à convaincre et pourrait déjà être remercié par ses dirigeants.

Le retour de la piste Mourinho

Plusieurs noms illustres sont évoqués pour remplacer Galtier sur le banc du PSG. Le fait que Zinédine Zidane n’ait toujours pas trouvé de club a forcément relancé les rumeurs autour d’une arrivée à Paris, mais un retour de Thomas Tuchel a également été évoqué avant sa signature au Bayern Munich, tout comme une arrivée de José Mourinho.

Qui pourrait s’installer sur la durée à Rome