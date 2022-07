Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Un coup XXL du mercato va échapper à Longoria

Publié le 30 juillet 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

Cet été, l’OM aimerait se renforcer considérablement en attaque. Après avoir bouclé le transfert de Luis Suarez, Pablo Longoria continuerait de travailler et garderait donc un œil sur la situation de Memphis Depay. Le Néerlandais n’est plus vraiment désiré au FC Barcelone. Néanmoins, un autre club serait passé devant l’OM pour l’attaquant de 28 ans et le dossier pourrait être bouclé prochainement à condition que Memphis Depay le veuille bien.

En vue de la prochaine Ligue des champions, l’OM a à coeur de se renforcer afin d’avoir une équipé compétitive. Dans le secteur offensif, le club phocéen a déjà officialisé le transfert de Luis Suarez en provenance de Grenade. Mais Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter là. Le président marseillais travaillerait sur l’arrivée d’un nouvel attaquant. Si le nom d’Alexis Sanchez revient souvent ces derniers temps, celui de Memphis Depay figure également sur la liste de l’OM. Plus vraiment désiré au FC Barcelone, le Néerlandais pourrait faire ses valises. Néanmoins, un autre cador européen aurait devancé Pablo Longoria dans ce dossier.

La Juventus et le Barça sont tombés d’accord pour Depay

Selon les informations de SPORT , le FC Barcelone et la Juventus auraient trouvé une solution pour le transfert de Memphis Depay. Le club turinois, étant en proie à quelques difficultés économiques, pourrait attirer le Néerlandais en prêt cet été. Le Barça serait d’accord pour cela, à condition que l’attaquant de 28 ans prolonge son contrat et qu’une option d’achat obligatoire de 20M€ soit incluse dans la transaction. De cette manière, les deux parties obtiendront ce qu’elles veulent. L’affaire pourrait être finalisée dès la semaine prochaine, le FC Barcelone et la Juventus étant prêts à boucler le dossier. Toutefois, Memphis Depay bloquerait son transfert pour le moment.

Mais Depay ne veut rester pas bouger

Le Néerlandais prioriserait toujours une continuité au FC Barcelone pour le moment. Après avoir fait de gros efforts financiers et repoussé des offres plus importantes pour venir, Memphis Depay estimerait qu’il mérite d’avoir une dernière chance. Par ailleurs, l’ancien de l’OL serait convaincu que Xavi le lui donnera au cours de la saison malgré la concurrence à son poste. D’ailleurs, l’entraîneur blaugrana pourrait intervenir afin de débloquer la situation.

Xavi pour débloquer la situation ?

À en croire le média espagnol, il serait probable que Xavi s’entretienne directement avec Memphis Depay pour son avenir. Si tel est le cas, le technicien catalan devrait lui faire comprendre que son départ arrangera tout le monde, tant le joueur que le club. Avec les arrivées de Robert Lewandowski et de Raphinha en plus d'Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Ansu Fati, Pierre-Emerick Aubameyang et Martin Braithwaite, Memphis Depay n’aura que très peu de temps de jeu et il sera donc plus bénéfique pour lui de se trouver un nouveau club à l’approche de la Coupe du monde. Par ailleurs, un départ en janvier prochain, après le Mondial au Qatar, pourrait être envisagé s’il n’est toujours pas utilisé. En tout cas, la Juventus semble en bien meilleure posture que l'OM pour Memphis Depay. Reste à voir si Xavi parviendra à raisonner l'ancien de l'OL. Affaire à suivre...