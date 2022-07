Foot - Mercato - OM

OM : Tout savoir sur ce pari tenté par Longoria sur le mercato

Publié le 27 juillet 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM est très actif sur le marché des transferts. Mais Pablo Longoria ne recrute pas seulement des joueurs pour renforcer l’équipe première et l’effectif d’Igor Tudor. En effet, sur la Canebière, on fait aussi le pari de la jeunesse et de la post-formation. L’OM étoffe ainsi également sa réserve et c’est en ce sens que Roggerio Nyakossi a été recruté au Servette Genève.

Bartug Elmaz, Régis Mughe, Jelle Van Neck, Roggerio Nyakossi. Arrivés cet été à l’OM, on ne devrait pas les voir tout de suite avec l’équipe première d’Igor Tudor. En effet, dans un premier temps, ces jeunes joueurs vont continuer de grandir avec l’équipe réserve. Des paris donc sur l’avenir tentés par Pablo Longoria. Le président de l’OM a notamment été chercher Nyakossi en Suisse, au Servette Genève. Et pour le défenseur central de 18 ans, le club phocéen aurait d’ailleurs déboursé près de 2M€.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗥𝗼𝗴𝗴𝗲𝗿𝗶𝗼 👋Roggerio Nyakossi, pur produit de la formation genevoise, est transféré à l'@OM_Officiel avec effet immédiat. Infos 👉 https://t.co/UeBWhdPHlu#NotreVilleNosTalents pic.twitter.com/pZgMrnZ9Eq — Servette FC (@ServetteFC) July 19, 2022

« Un vrai pari d’avenir »

Arrivé à l’OM récemment, Roggerio Nyakossi n’est pas connu du grand public. Pour Le Phocéen , Hervé Bochud, agent en Suisse, en a alors dit plus sur ce pari tenté par Pablo Longoria. « Il y avait pas mal de clubs sur lui, mais le Servette était assez exigeant. Je ne sais pas à combien monte réellement la transaction, mais c'est un vrai pari d'avenir. C'est un joueur que je connais très bien, déjà très costaud pour un gamin de 18 ans. Il est le capitaine des U19 suisses et a toujours survolé les catégories de jeunes. Si Marseille s'est engagé sur ce type d'opération, c'est que le transfert était réalisable. Au Servette, ils ne roulent pas sur l'or, et je pense qu'ils ne pouvaient pas lui proposer un contrat aussi avantageux. Mais, s'ils l'ont lâché, c'est que l'offre de l'OM était intéressante pour eux aussi », a-t-il d’abord expliqué à propos du transfert de Nyakossi à l’OM.

« Roggerio n'est pas n'importe qui »

Il a ensuite expliqué : « Une bonne opération pour l’OM ? Difficile de le dire maintenant, mais récupérer un jeune comme ça pour pas trop cher me parait très intéressant. Il faut voir ses dispositions physiques impressionnantes, avec 1m94 à seulement 18 ans. Et, côté technique, c'est déjà un bon joueur avec une relance intéressante. Après, à cet âge, cela demande confirmation. D'ailleurs, le Servette n'était pas prêt à en faire un titulaire dès cette année, et c'est normal. (…) Ce qui est intéressant, c'est que Marseille prenne ce virage de la post-formation, et Roggerio n'est pas n'importe qui. Ça me rappelle la trajectoire de Johan Djourou qui était parti à Arsenal à l'âge de 16 ans. On parle quand même d'un international, avec déjà toutes les qualités pour ce poste très spécifique ».

« Je pense que la Youth League a été un argument important »