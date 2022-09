Foot - Mercato - OM

OM : Révélations sur les coulisses du mercato de Bamba Dieng

Publié le 28 septembre 2022 à 23h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Bamba Dieng est finalement toujours un joueur de l’OM. Cela était pourtant loin d’être gagné il y a quelques semaines alors que Pablo Longoria cherchait à se séparer du Sénégalais. Il aurait pu rejoindre l’OGC Nice, mais son transfert a capoté à cause de la visite médicale. Les Aiglons auraient toutefois retenté leur chance par la suite pour recruter Dieng en tant que joker. En vain.

Bamba Dieng étant l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’OM, Pablo Longoria a souhaité s’en séparer cet été afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. C’était pourtant loin d’être gagné alors que les Phocéens avaient fixé le prix à 15M€. Mais au final, Lorient, Leeds et l’OGC Nice étaient parvenus à un accord. Les Aiglons avaient d’ailleurs fini par rafler la mise pour Dieng. Ne restait plus qu’à passer la visite médicale. Et c’est là que ça a bloqué pour le Sénégalais. L’affaire a ainsi capoté et aucun transfert n’a pu être réglé avant la clôture du marché des transferts.

Nice est revenu à la charge

Malgré cet échec, le feuilleton Bamba Dieng ne s’est pas terminé là. En effet, comme l’a révélé L’Equipe , l’OGC Nice a pensé par la suite à recruter le joueur de l’OM en tant que joker. Mais les Aiglons ont souhaité faire baisser le prix, qui était de 9M€ + 3M€ de bonus initialement, ainsi que la durée du contrat. Le quotidien précise que différentes formules auraient été mises sur la table avec des bonus et des pourcentages à la revente. En vain puisque cela n’a pas convaincu les dirigeants de l’OM.

Le clan Dieng a tout tenté

Le clan Bamba Dieng a pourtant tout fait pour tenter de parvenir à un accord entre l’OM et l’OGC Nice. Ses efforts n’ont finalement pas porté leurs fruits et le Sénégalais n’a donc pas fait ses valises. Il n’empêche qu’au sein de l’OM, Javier Ribalta, directeur du football, en tête, on aurait apprécié ces manoeuvres des représentants de Dieng.