Transferts : OM, Real Madrid… Stars avec le Maroc, ils font rêver sur le mercato

Ils seront les adversaires surprises de l'équipe de France ce mercredi en demi-finales du Mondial. Tombeurs de l'Espagne et du Portugal, les joueurs du Maroc se présentent devant les champions du monde en titre, remplis de confiance. Certains ont impressionné au Qatar et figurent, aujourd'hui, dans le viseur des plus grandes équipes européennes.

Cette édition du Mondial est déjà historique pour le Maroc. Il est le premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales d'une Coupe du monde. Pourtant, les Lions de l'Atlas ne partaient pas favoris face à l'Espagne, puis au Portugal. Mais poussés par les supporters présents au Qatar, mais aussi par le pays tout entier, le Maroc est comme transporté dans une autre dimension. Ce mercredi, se présentera la France, un autre défi pour les hommes de Walid Regragui, qui ont déjà impressionné les observateurs, mais aussi les plus grands clubs européens. Certains d'entre eux pourraient bien passer un cap dans leur carrière en 2023, à commencer par Azzedine Ounahi.

Ounahi dans le viseur de l'OM et du Barça

Agé seulement de 22 ans, le milieu de terrain ne devrait pas rester longtemps à Angers, tout comme Sofiane Boufal. « Je me dis qu'en juin ils (Ounahi et Boufal) vont partir, ou qu’en janvier ils vont partir. Est-ce que ça appelle déjà ? Ça appelle pas mal » a confié le président angevin Saïd Chabane. Selon Mundo Deportivo , le FC Barcelone serait épaté par Ounahi, tout comme l'OM.

Le clan Amrabat lance un appel au PSG, il fait rêver l'OM

La formation marseillaise vise, par ailleurs, un autre milieu de terrain marocain. Il s'agit de Sofyan Amrabat selon les informations de L'Equipe. Mais le frère du joueur de la Fiorentina a un autre rêve. « Pour moi, il conviendrait très bien au Paris-SG. Imagine une association avec Marco Verratti, pfff... Alors Nasser Al-Khelaifi, si tu lis mes mots, prends mon frère ! » avait déclaré Nordin Amrabat.

La muraille Bounou au Real Madrid ?