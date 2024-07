Transferts - OM : Poussé vers la sortie, il donne sa réponse au boss !

Thomas Bourseau

D’ici la clôture du mercato estival en France prévue pour le 30 août prochain, Pablo Longoria aurait à coeur de dégraisser l’effectif de Roberto De Zerbi et de le redessiner à l’image du technicien italien. Jordan Veretout pourrait faire partie des sacrifiés, mais c’était sans compter sur sa personnalité et sa vie de famille.

À l’été 2022, Jordan Veretout a quitté José Mourinho et la Roma pour Igor Tudor et l’Olympique de Marseille. Le natif d’Ancenis et international français de 31 ans a fait son trou à l’OM dans l’entrejeu. Pour autant, avec la nouvelle ère sportive initiée par le conseiller Mehdi Benatia et le président Pablo Longoria avec Roberto De Zerbi, il va y avoir du changement sur la Canebière.

Nettoyage de printemps dans l’effectif de l’OM, Veretout ciblé ?

Une liste de joueurs transférables a été communiquée par La Provence. En plus d’Ismaïla Sarr, Geoffrey Kondogbia ou encore Chancel Mbemba, l’Olympique de Marseille aurait également inclus le nom de Jordan Veretout dans la liste en question, lui qui dispose encore d’une année sur son contrat à l’OM.

Épanoui en famille à Marseille, Veretout refuse de quitter l’OM !

Mais qu’en pense le principal intéressé ? À en croire La Provence, Jordan Veretout vivrait une vie agréable dans la cité phocéenne avec sa famille. Et en l’état actuel des choses, l’ex-milieu de terrain de la Roma et de la Fiorentina n’aurait nullement l’intention de quitter l’OM et aimerait poursuivre son aventure marseillaise sous les ordres de Roberto De Zerbi.