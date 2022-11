Transferts - OM : Pour le mercato, Longoria a tout prévu

Arthur Montagne

A quelques semaines de l’ouverture du mercato d’hiver, Pablo Longoria semble déjà avoir les idées claires en ce qui concerne ses ambitions. L’idée du président de l’OM sera évidemment de vendre afin d’alléger un effectif qui ne joue plus de compétition européenne, mais également de recruter un élément offensif.

Très actif lors du précédent mercato estival, l'OM aborde le marché du mois de janvier avec les idées claires. En effet, la priorité sera probablement de vendre compte tenu de l'élimination de toutes les compétitions européennes. Et pour cause, non seulement les Marseillais devront compenser les pertes économiques, mais il faudra également alléger un effectif qui jouera moins de match. Au niveau du recrutement, l'OM aussi devrait bouger compte tenu de la blessure d'Amine Harit. En conférence de presse, Pablo Longoria a fait le point sur ce dossier.

Mercato - OM : Longoria s'active pour un joueur convoqué par Deschamps https://t.co/18tgV2Snx9 pic.twitter.com/515e6DUf2M — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

«Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif»

« Tout d'abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C'est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C'est quelqu'un qu'on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif », assure le président de l'OM avant d'évoquer la prolongation surprise de Bamba Dieng.

«On est très contents de Bamba Dieng»