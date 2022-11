Mercato - OM : Longoria s'active pour un joueur convoqué par Deschamps

Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs en vue de la saison prochaine, l'OM s'intéresserait à Marcus Thuram, dont le contrat au Borussia Mönchengladbach s'achève en juin prochain. Et le club phocéen semble idéalement placé dans ce dossier.

L'été prochain, Pablo Longoria cherchera une nouvelle fois à renforcer l'effectif de l'OM, et le secteur offensif devrait être particulièrement concerné. Et pour cause, en dehors d'Alexis Sanchez, rares sont les attaquants qui ont donné satisfaction jusque-là. Par conséquent, le club phocéen cherche une belle affaire sur le marché et selon les informations de Tuttosport , l'OM serait dans le coup pour Marcus Thuram, dont le contrat au Borussia Mönchengladbach s'achève en juin prochain.

L'OM est dans le coup pour Marcus Thuram

Une tendance confirmée par Stefano Lanzo. « Tout le monde aime ce gars. Deschamps l'a fait venir en tant que 26ème joueur de la France. Il a également une situation contractuelle intéressante avec le Borussia Mönchengladbach. Marseille et d'autres équipes l'aiment beaucoup », assure le journaliste de Tuttosport pour Calciomercato.it .

L'Inter a été sondé, mais...