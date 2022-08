Foot - Mercato - OM

OM : Plusieurs départs provoqués par Tudor sur le mercato ?

Publié le 7 août 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Pour remplacer Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’OM, Pablo Longoria a donc fait confiance à Igor Tudor. Un choix qui ne manque toutefois pas de faire réagir ainsi que de susciter certaines frictions en interne. Toutefois, Longoria aurait été très clair à propos du Croate. De quoi alors engendrer de grosses conséquences ?

Depuis quelques semaines maintenant, c’est donc Igor Tudor qui est l’entraîneur de l’OM. Mais avec le Croate aux commandes, les polémiques se multiplient déjà. En effet, les clashs se seraient succédés entre l’entraîneur de l’OM et certains de ses joueurs. Alors que ce choix de Pablo Longoria avec Tudor est déjà remis en questions, l’Espagnol aurait fait une grande annonce en coulisses.

OM : En pleine crise, Rongier vide son sac sur la méthode Tudor https://t.co/WyXDIbp2K4 pic.twitter.com/9yFwQ4GzzP — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

« Ceux qui ne sont pas contents… »

Comme le rapporte L’Equipe , Pablo Longoria aurait lâché un gros avertissement devant les joueurs de l’OM à propos d’Igor Tudor. « C'est moi qui ai choisi l'entraîneur et il a tout mon soutien. Ceux qui ne sont pas contents peuvent toujours venir me voir dans mon bureau et on trouvera une solution pour un transfert », aurait assuré le président de l’OM.

Qui pourraient quitter l’OM ?

Certains joueurs de l’OM pourraient-ils alors décider de s’en aller à cause d’Igor Tudor ? Pour rappel, certains joueurs se sont déjà accrochés avec le Croate à l’instar de Gerson, Jordan Amavi ou encore Matteo Guendouzi. A suivre…