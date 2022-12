Transferts - OM : Payet affiche un énorme regret sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Arrivé au terme de son contrat avec l’OM l’été dernier, Boubacar Kamara a laissé un grand vide derrière lui au sein du club phocéen. Dimitri Payet, qui estime que son ancien coéquipier était d’ailleurs un élément indispensable du club phocéen, regrette amèrement son départ et le fait savoir.

Malgré les nombreuses propositions de prolongation de contrat qui lui ont été soumises la saison passée par Pablo Longoria, Boubacar Kamara a finalement décidé de quitter l’OM libre pour un nouveau challenge. Le milieu défensif tricolore a signé du côté d’Aston Villa pour venir travailler sous les ordres d’un certain Steven Gerrard, laissant ainsi un grand vide derrière lui à l’OM. C’est en tout cas le sentiment de Dimitri Payet.

« S’il n’était pas là, je n’existais pas »

Dans un large entretien accordé à La Provence, le numéro 10 de l’OM rappelle à quel point Boubacar Kamara était important : « Dans chaque équipe, il y a un joueur qui fait gagner les matches. Un jour, j’ai dit à Pablo que ce n’était pas moi ce mec-là, mais que c’était “Bouba”. S’il n’était pas là, je n’existais pas. Il était derrière moi, il rattrapait mes conneries, il me donnait les ballons. Il a été un métronome incroyable. Il a sans cesse progressé. Il est arrivé à un niveau où il méritait l’équipe de France, et c’est pour cela qu’il y a été. C’est lui qui m’a le plus impressionné », confie Payet.

« Kamara et l’OM ne se sont pas entendus »