OM : Mourinho a voulu jouer un vilain tour à Longoria

Publié le 28 septembre 2022 à 21h15 par Thibault Morlain

Cet été, Jordan Veretout a fait son grand retour en Ligue 1. Passé par Nantes et l’ASSE, le milieu de terrain a quitté l’AS Rome pour s’engager avec l’OM. Un choix que ne regrette pas le protégé d’Igor Tudor, qui aurait toutefois pu continuer avec le club de la Louve. Telle était en tout cas la volonté de José Mourinho.

Durant le dernier mercato estival, les recrues ont été nombreuses à l’OM. En effet, le club phocéen devait se renforcer et Pablo Longoria a ainsi travaillé en conséquence. Au milieu de terrain, Jordan Veretout est notamment venu apporter du sang neuf après le départ de Boubacar Kamara. L’international français a ainsi été transféré en provenance de l’AS Rome.

« Mourinho m’a demandé de rester »

Exilé ces dernières saisons en Italie, Jordan Veretout est donc revenu en France. Le milieu de terrain s’est ainsi engagé avec l’OM alors que José Mourinho souhaitait pourtant le conserver à l’AS Rome. En effet, ce mercredi, au micro de RMC , Veretout a expliqué : « Avant de partir, Mourinho m’a demandé de rester, mais j’avais pris ma décision ».

