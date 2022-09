Foot - OM

OM : Ce protégé de Tudor se lâche sur ses débuts

Publié le 25 septembre 2022 à 12h15 par Hugo Chirossel

Arrivé cet été à l’OM, Jordan Veretout s’est imposé dans le milieu de terrain d’Igor Tudor, aux côtés de Valentin Rongier. Malgré tout, le joueur de 29 ans n’est pas totalement satisfait de ses performances depuis le début de la saison, qu’il juge insuffisantes. Il veut prendre plus de responsabilités et élever son niveau de jeu.

Recruté contre environ 12M€, Jordan Veretout est l'une des arrivées phares de l’OM cet été. Associé à Valentin Rongier dans le milieu de terrain marseillais, il avoue ne pas encore être à son meilleur niveau. « En effet, ce n’est pas encore suffisant. Je sais que je suis capable de beaucoup plus », a-t-il confié à Goal .

« Je finissais avec des crampes »

La faute en partie à une préparation estivale tronquée : « Mais s’adapter ce n’est pas toujours facile et quand tu sais que tu as la possibilité de partir, ta préparation est différente. Même si tu essaies de rester concentré, dans ta tête ça cogite et la préparation tu ne la fais pas normalement. Je me rappelle mes premiers matchs à Marseille, je finissais avec des crampes ce qui ne fait pas partie de mes habitudes. C’est en jouant les matchs que l’on récupère tout ça . »

« Prendre plus de responsabilités »