OM : Longoria reçoit une bonne nouvelle pour le mercato hivernal

Publié le 30 septembre 2022 à 01h45 par Thibault Morlain

Très actif durant le dernier marché des transferts, Pablo Longoria pourrait profiter de la fenêtre de janvier pour apporter quelques retouches à l’effectif d’Igor Tudor cet hiver. Et les fans de l’OM peuvent respirer, le club phocéen aura bel et bien la possibilité de recruter alors qu’il existait la menace d’une interdiction de recrutement.

L’hiver dernier, Pablo Longoria avait profité du mercato pour faire venir Cédric Bakambu et Sead Kolasinac à l’OM. En janvier prochain, le président olympien pourrait alors saisir à nouveau sa chance pour modifier l’effectif d’Igor Tudor. Et bonne nouvelle pour l’OM, Longoria aura bel et bien la possibilité de recruter.

L’OM attend le verdict pour Gueye

L’OM était pourtant dans l’incertitude. En effet, alors que Watford avait saisi la justice suite au transfert de Pape Gueye, le club phocéen risque une interdiction de recrutement. Toutefois, elle ne devrait pas tomber pour ce mercato hivernal.

Il n’y aura rien avant février