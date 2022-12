Transferts - OM : Longoria reçoit un énorme appel avant le mercato

Axel Cornic

A la recherche de renforts, Pablo Longoria a décidé d’activer la piste menant à Rick Karsdorp, qui rencontre des gros problèmes depuis un clash avec José Mourinho. L’Olympique de Marseille pourrait voir ce dossier se débloquer, puisque l’avocat du joueur est sorti du silence et a clairement expliqué qu’un départ était la seule solution pour le joueur de l’AS Roma.

Comme avec Arkadiusz Milik en 2021, Pablo Longoria souhaite relancer un joueur de Serie A cet hiver. Il s’agirait de Rick Karsdorp, écarté de l’équipe depuis un gros désaccord avec son entraineur José Mourinho, qui le pousserait désormais vers la sortie.

« Les conditions ne sont plus réunies pour le garçon reste »

L’OM a reçu un signal important ce jeudi, avec la sortie de l’avocat de Karsdorp, qui n’a plus aucun doute concernant l’avenir. « Comme nous le savons, les conditions ne sont plus réunies pour le garçon reste, avec d’ailleurs une valeur sur le marché qui s’est écroulée » a expliqué Salvatore Civale, lors d’un entretien accordé à CM.it . « Tout est né d’une attitude un peu mauvaise de la part e Mourinho. Traiter un joueur de “traitre” ce n’est pas anodin et le club n’a pas fait le nécessaire pour calmer la situation ».

Karsdorp persécuté par ses propres supporters