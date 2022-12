Mercato - OM : Milik parti, Longoria est enfin rassuré

Axel Cornic

Certains regrettent peut-être le départ d’Arkadiusz Milik après l’énorme flop Luis Suarez. Le Polonais aurait en effet pu former un duo d’attaque stellaire avec Alexis Sanchez, mais Pablo Longoria a finalement décidé de le prêter à la Juventus... et tout porte à croire qu’on ne reverra plus à l’Olympique de Marseille !

Après un passage à l’OM et en Ligue 1, Arkadiusz Milik a fait son grand retour en Serie A lors du dernier mercato. Un choix payant, puisque l’attaquant serait très heureux et la Juventus vraisemblablement très satisfaite de son apport lors de la première partie de saison.

Allegri demandé à la Juve de lever l’option d’achat de Milik

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’avenir d’Arkadiusz Milik ne ferait quasiment plus de doutes. Les dirigeants bianconeri semblaient déjà décidés à lever son option d’achat de 7M€, mais ce serait désormais le coach Massimiliano Allegri qui aurait donné son aval, expliquant en interne vouloir garder le joueur de l’OM.

Tout le monde est satisfait