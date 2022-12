OM : Coup de théâtre pour le transfert de Milik

Arnaud De Kanel

Après une saison délicate sous les ordres de Jorge Sampaoli, l'avenir s'éclaircissait pour Arkadiusz Milik suite au départ de l'Argentin. Or, le Polonais a vu une opportunité s'offrir à lui et il ne pouvait pas la refuser. Alors, il a filé à la Juventus en prêt avec option d'achat. Tous les signaux étaient au vert pour qu'il y reste définitivement mais la situation du club turinois pourrait tout chambouler...

Arkadiusz Milik n'aura pas été le grand attaquant tant recherché par l'OM depuis des années. Le buteur polonais avait le profil pour mais il a échoué, sans doute pas assez bien entouré mais également juste physiquement. Il est parti se relancer à la Juventus lors du mercato estival. Depuis, il s'y plait bien et réalise un bon début de saison, lui qui connaissait bien le championnat italien grâce à son passage au Napoli. Immédiatement conquise, la Juventus voulait lever son option d'achat de 7M€. Une bonne affaire au vu de ses prestations. Mais voilà, depuis quelques temps, c'est la crise dans le club turinois. Tout le comité de direction a démissionné et les finances du club sont au plus mal. A tel point que le transfert de Milik pourrait ne pas se conclure.

Les discussions entre l'OM et la Juve sont au point mort

Max Allegri veut qu'Arkadiusz Milik signe définitivement à la Juve. Le club italien aimerait réaliser son rêve, mais sa situation financière ne devrait pas lui permettre. « Il appartient bien sûr à l'Olympique de Marseille et est prêté. Avant que la Juventus n'ait des ennuis avec la justice italienne, ce qui a provoqué l'effondrement de tout le sommet, des discussions ont eu lieu avec les agents de Milik et Marseille pour transformer le prêt en un transfert permanent. Mais ces discussions sont désormais suspendues en raison des problèmes de la Juventus. Milik a bien travaillé et Allegri est heureux de lui, donc quand tout sera résolu, ils commenceront à penser à l'avenir. Et alors la décision sera prise de l'acheter parce qu'ils veulent qu'il reste » a détaillé le journaliste italien Gianluca Di Marzio lors d'un entretien à Soccer News .

«Il fera tout pour rester»