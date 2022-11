Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria raconte un dossier très sensible du mercato

Publié le 10 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ de l’OM lors du dernier mercato estival, Bamba Dieng avait finalement été contraint de rester au club, où il a été placardisé ces derniers mois suite à son transfert avorté. Pablo Longoria, le président du club phocéen, lâche ses vérités sur cet épineux feuilleton.

Alors qu’il avait validé son départ de l’OM pour rejoindre l’OGC Nice cet été, Bamba Dieng avait finalement présenté un souci à la visite médicale, ce qui a donc fait capoter son transfert qui était estimé à 12M€. L’attaquant sénégalais, totalement laissé de côté par la suite et non-inscrit sur la liste en Ligue des Champions, a vécu un rapport de force avec l’OM, et une période très compliquée.

« Ce n’était facile pour personne »

Interrogé par Foot Mercato, le président de l’OM Pablo Longoria revient sur ce feuilleton Bamba Dieng et le malaise qui s’en est suivi entre les deux parties : « Humainement, ce n'était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d'été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n'est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n'est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement », confie Longoria.

« Il a récupéré une place dans l'effectif »