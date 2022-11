Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Blanc lance une révolution, voila les grands gagnants

Publié le 10 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

En poste depuis le 9 octobre suite à l'éviction de Peter Bosz, Laurent Blanc commence à imposer sa patte à l'OL. Bien qu'il soit obligé de composer avec les moyens du bord, il a déjà effectué des choix forts en réintégrant des joueurs mis au placard par son prédécesseur. De fait, ils ont tout gagné depuis son arrivée.

En plus d'enchainer les mauvais résultats, Peter Bosz avait complétement perdu son vestiaire en se mettant certains cadres à dos. Le Néerlandais s'était entêté à composer sans Houssem Aouar, Jérôme Boateng ou encore Moussa Dembélé. Mais depuis la nomination de Laurent Blanc, ces trois joueurs sont à la relance et enchainent les titularisations.

L'expérimenté Boateng

Ecarté du groupe à 7 reprises et remplaçant 3 fois, Jérôme Boateng n'a disputé aucune minute de jeu sous Peter Bosz cette saison. Depuis son arrivée, Blanc a dirigé 4 matchs et a chaque fois, Boateng a été titularisé. S'il n'a toujours pas retrouvé son meilleur niveau, le nouveau coach de l'OL fait appel à lui pour amener de l'expérience dans un secteur de jeu en souffrance depuis le début de la saison. « Nous avons un effectif composé de très bons joueurs mais dans le secteur défensif, nous avons beaucoup de jeunes qui sont titulaires. Il faut quelqu'un de légitime en expérience pour parler et cela peut être Jérôme. C'est un rôle qu'il doit mener. Un garçon comme Jérôme connaît le football un peu plus que ses deux jeunes partenaires. Des situations, il en a vécues énormément. Il apparaît plus difficile que les jeunes parlent à Jérôme que l'inverse » confiait le Président . En fin de contrat le 30 juin prochain, son nouveau statut pourrait rebattre les cartes pour son avenir.

Aouar à la relance

Houssem Aouar n'a toujours pas confirmé les attentes placées en lui. Sur courant alternatif depuis plusieurs saisons, la coupure a été totale avec Peter Bosz dès le début de saison. Avant l'arrivée de Blanc, le milieu de terrain n'avait disputé que 30 minutes en championnat, et c'était lors de la première rencontre de la saison à Ajaccio. A l'instar de Boateng, il a également été titularisé a chaque match dirigé par le Président . « La confiance est revenue » avouait Aouar, et elle s'illustre parfaitement par son premier but de la saison face à Montpellier. De retour à un poste qu'il affectionne, va-t-il revenir sur sa décision ? Pour rappel, Aouar avait cherché à quitter le club durant l'intégralité du mercato estival. L'heure est venue pour lui de rendre à son club formateur ce qu'il lui a donné.

Blanc bouleverse l'avenir de Dembele