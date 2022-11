Foot - Mercato - OL

Transferts - OL : Laurent Blanc annonce la couleur pour le mercato

Publié le 9 novembre 2022 à 16h00

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce mercredi, Laurent Blanc a été interrogé sur ses ambitions pour le mercato d'hiver. Et le nouveau coach de l'OL assure que pour le moment, il ne pense que les Gones seront très actifs en janvier. D'autant plus qu'il connaît de mieux en mieux son groupe.

Arrivé il y a quelques semaines sur le banc de l'OL afin de remplacer Peter Bosz, Laurent Blanc commence à prendre en mains son effectif. Et selon les informations du Progrès , l'ancien coach du PSG ne serait pas opposé à quelques retouches, notamment en défense et au milieu. Interrogé à ce sujet, Laurent Blanc se montre cependant beaucoup moins catégorique.

«Je n'y ai pas pensé une seule seconde»

En effet, à l'occasion de son passage en conférence de presse, Laurent Blanc s'est montré assez évasif sur ses ambitions pour le mercato d'hiver. « Je n'y ai pas pensé une seule seconde. De un la période n’est pas ouverte et de deux parce que c’est avec 90% de ce groupe la qu’on va faire la saison donc il y a du travail », assure le coach de l'OL devant les médias avant d'en remettre une couche sur la connaissance avec son effectif depuis son arrivée.

«Je connais très bien mon groupe»