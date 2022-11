Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar proche d’un transfert de légende avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 10 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, Cristiano Ronaldo n’a finalement jamais porté les couleurs du club de la capitale. Pourtant, lorsqu’il portait encore les couleurs de la Juventus Turin en 2019, cette idée aurai beaucoup plu à l’attaquant portugais qui avait lâché d’énormes confidences sur une arrivée au PSG.

Aujourd’hui en perdition sportive du côté de Manchester United où il est en rupture totale avec sa direction ainsi que son entraîneur, Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo aurait pourtant pu connaître une autre trajectoire. En 2019, alors qu’il évoluait à l’époque à la Juventus Turin, CR7 avait eu l’occasion de discuter d’un éventuel transfert au PSG avec Thierry Marchand, auteur d’une biographie consacrée à Ronaldo dans laquelle il tire le portrait de l’attaquant lusitanien.

Mercato : Quand Cristiano Ronaldo annonce son transfert au PSG, une bombe est lâchée https://t.co/4gklrRkXKJ pic.twitter.com/btlxcKzK4H — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

« Le PSG, ce serait génial »

« ''Alors, Cristiano, quand est-ce qu'on te voit à Paris ?'' Je savais que Ronaldo aimait la capitale. Et qu'il s'y déplaçait parfois sur ses jours de repos, incognito. Surtout, j'étais certain qu'il rêvait qu'on l'y convoque à nouveau, pour recevoir un sixième Ballon d'Or. Sa réponse résonna comme une promesse, mais pas dans le sens où je l'attendais : ''La porte est ouverte.'' C'était dit. [...] Il insista : ''Rien qu'avec les Portugais de la région parisienne, le club pourrait remplir le stade. Je me vois bien au Parc des Princes, devant cinquante mille Portugais. Ce serait génial.'' Ce n'était plus une chimère mais une offre de service. Si Nasser al-Khelaïfi avait été dans la salle ce soir-là, il n'aurait eu qu'un morceau de papier à lui tendre pour faire de lui un attaquant du PSG. C'était trop facile, presque irréel. Durant cinq minutes, CR7 me vanta ainsi les charmes du club parisien comme probablement aucun de ses dirigeants n'aurait su le faire », écrit Thierry Marchand dans l’ouvrage " Cristiano ".

« Neymar et Mbappé, deux joueurs qu’il adorait »