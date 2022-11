Foot - Mercato - PSG

Mercato : Quand Cristiano Ronaldo annonce son transfert au PSG, une bombe est lâchée

Publié le 8 novembre 2022 à 17h30 - mis à jour le 8 novembre 2022 à 17h40

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé à plusieurs reprises au PSG depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale, Cristiano Ronaldo n’a finalement jamais posé ses valides près du Parc des Princes. Pourtant, l’attaquant aurait été disposé à s’engager en faveur de l’écurie parisienne comme il l’a avoué un soir d’octobre 2019.

Depuis l’arrivée du Qatar au PSG, la piste Cristiano Ronaldo a régulièrement été évoquée dans la capitale. Estimant qu’il serait trop compliqué d’arracher Lionel Messi au FC Barcelone, les propriétaires du club parisien rêvaient de mettre la main sur celui qui a remporté jusqu'à maintenant cinq Ballon d’Or au cours de sa carrière. Finalement, Cristiano Ronaldo n’a jamais porté le maillot du PSG, lui qui se retrouve aujourd’hui dans une situation compliquée à Manchester United. Après neuf saisons au Real Madrid, le mythique numéro 7 portugais a pris la direction de la Juventus à l’été 2018, club dans lequel il sera resté trois saisons. Pour autant, une arrivée du côté du Parc des Princes n’aurait pas été pour déplaire à Cristiano Ronaldo.

« Cristiano Ronaldo insista : ''Je me vois bien au Parc des Princes, devant cinquante mille Portugais. Ce serait génial.'' »

Ex-responsable du foot étranger à France Football , Thierry Marchand publie ce mercredi 9 novembre une biographie consacrée à Cristiano Ronaldo dans laquelle il tire le portrait d’un joueur qu’il a rencontré à neuf reprises au cours des derniers années. Ainsi, le journaliste se remémore ses échanges avec l’ancienne star du Real Madrid, et notamment une discussion survenue le 22 octobre 2019 après un match de la Juventus. « ''Alors, Cristiano, quand est-ce qu'on te voit à Paris ?'' Je savais que Ronaldo aimait la capitale. Et qu'il s'y déplaçait parfois sur ses jours de repos, incognito. Surtout, j'étais certain qu'il rêvait qu'on l'y convoque à nouveau, pour recevoir un sixième Ballon d'Or. Sa réponse résonna comme une promesse, mais pas dans le sens où je l'attendais : ''La porte est ouverte.'' C'était dit. [...] Il insista : ''Rien qu'avec les Portugais de la région parisienne, le club pourrait remplir le stade. Je me vois bien au Parc des Princes, devant cinquante mille Portugais. Ce serait génial.'' Ce n'était plus une chimère mais une offre de service. Si Nasser al-Khelaïfi avait été dans la salle ce soir-là, il n'aurait eu qu'un morceau de papier à lui tendre pour faire de lui un attaquant du PSG. C'était trop facile, presque irréel. Durant cinq minutes, CR7 me vanta ainsi les charmes du club parisien comme probablement aucun de ses dirigeants n'aurait su le faire », raconte Thierry Marchand dans l’ouvrage " Cristiano ", publié aux éditions Flammarion .

Mercato : Coup de tonnerre pour Cristiano Ronaldo, son transfert prend forme https://t.co/mde399Y86v pic.twitter.com/ULMZjrZZoA — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

« Tout le catalogue y était »