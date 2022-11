Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Pablo Longoria dévoile les coulisses de son mercato

Publié le 9 novembre 2022 à 20h00

Thibault Morlain

Comme à son habitude, Pablo Longoria a encore été très actif à l’OM lors du dernier marché des transferts estival. Et alors que le mois de janvier approche, cela pourrait encore bouger au sein de l’effectif d’Igor Tudor. Mais à quoi faut-il s’attendre pour le mercato de l’OM ? Pablo Longoria a dévoilé certaines des clés de son recrutement.

Amine Harit, Alexis Sanchez, Jonathan Clauss… Les recrues se sont multipliées à l’OM durant l’intersaison. Pablo Longoria s’est démené pour offrir les renforts nécessaires à Igor Tudor. Et cela pourrait encore être le cas en janvier où quelques retouches pourraient être effectuées. Véritable maitre du mercato à l’OM, Longoria a d’ailleurs dévoilé les coulisses de ses méthodes.

« Les données physiques sont très importantes »

A l’occasion d’un entretien accordé à Footmercato , Pablo Longoria s’est ainsi exprimé sur sa manière de gérer le mercato. Comment recrute-t-il un joueur à l’OM ? « Ça dépend de l'entraîneur. Pour nous, en ce moment, les données physiques sont très importantes. À l'intérieur de ces données, la haute intensité. La distance totale ce n'est pas très important. Il y a la haute intensité, la récupération temporelle entre les efforts, la capacité d'accélérations, le nombre d'accélérations. Ce sont des données de plus en plus importantes. Sauf pour certains joueurs. Ces données physiques pour un défenseur central, ce n'est pas très important », a notamment expliqué Longoria.

« Ici on travaille très bien »