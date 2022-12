Transferts - OM : Longoria pourrait réaliser un coup magistral sur le mercato

Arthur Montagne

En quête d’un renfort dans l’entrejeu dans les prochaines semaines, l’OM s’intéresserait à Miguel Crespo qui brille à Fenerbahçe. Et visiblement, si Pablo Longoria parvient à boucler ce transfert, ce serait un énorme coup. Mais il faudra tout de même lâcher 20M€. Une somme importante pour les finances marseillaises.

Après avoir animé le mercato estival, l'OM devrait également s'activer dans les prochaines semaines. Notamment dans l'entrejeu. Et pour cause, entre la blessure d'Amine Harit et les doutes sur l'avenir de Gerson, Pablo Longoria veut recruter un milieu de terrain et s'intéresserait à Miguel Crespo qui évolue à Fenerbahçe. Spécialiste de la Süper Lig Atakan Anil estime que ce serait un énorme coup.

«Je ne pense pas que le Fener le lâchera à moins de 20M€»

« C'est très très fort. Il est arrivé totalement inconnu l'an dernier et a commencé par un but monumental face à Galatasaray. Depuis, il est indiscutable et s'est imposé comme l'un des deux meilleurs milieux du championnat. Pour moi, c'est le milieu le plus fort dans l'histoire de Fenerbahçe. J'ai entendu parler d'une valeur de 10M€, mais je ne pense pas que le Fener le lâchera à moins de 20M€, voire plus. Il n'y a qu'à voir l'Atlético Madrid, Naples ou l'Inter lui faire les yeux doux », assure-t-il au Phocéen avant de donner des détails sur son profil.

«Si l'OM s'y intéresse, c'est une très bonne idée»