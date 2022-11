Mercato - OM : Longoria veut boucler un transfert, un chèque de 20M€ attendu ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec l’avenir incertain de Gerson, Pablo Longoria souhaite mettre la main sur un nouveau milieu de terrain en janvier. D’après la presse turque, le président de l’Olympique de Marseille en pince pour Miguel Crespo, mais les excellentes prestations du franco-portugais avec Fenerbahce risquent de compliquer la tâche du club phocéen.

Alors que tout le monde a les yeux rivés sur la Coupe du monde au Qatar, Pablo Longoria prépare de son côté un mercato hivernal durant lequel l’Olympique de Marseille se montrera actif. L’arrivée d’un milieu de terrain est notamment attendue après la blessure d’Amine Harit et l’avenir très incertain de Gerson. Ainsi, selon le média turc Fotomaç, le président de l’OM aurait coché le nom de Miguel Crespo (26 ans), évoluant actuellement à Fenerbahce.



Mercato - OM : Longoria prépare déjà deux gros transferts pour 2023 https://t.co/7tFYLgEjN0 pic.twitter.com/8wKXku2syU — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Un intérêt de l’OM pour Miguel Crespo ?

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le natif de Lyon a disputé 20 rencontres depuis le début de saison et serait estimé à 10M€ par son club. Cependant, cette somme pourrait rapidement grimper en flèche en raison de la concurrence pour Miguel Crespo.

« Je ne pense pas que le Fener le lâchera à moins de 20 millions, voire plus »