Transferts - OM : Longoria en grand danger pour cette piste du mercato ?

Pierrick Levallet

Devenu indésirable à l'AS Roma, Rick Karsdorp a été invité à se trouver un nouveau club. L'OM de Pablo Longoria suivrait donc l'évolution de la situation du Néerlandais avec attention. Mais le club phocéen ne serait pas le seul sur ce dossier. D'autres équipes lorgneraient également sur le latéral droit de 27 ans.

Cette saison, rien ne va plus pour Rick Karsdorp à l’AS Roma. Le Néerlandais n’entre pas dans les plans de José Mourinho. L’entraîneur portugais l’a d’ailleurs vivement invité à se trouver un nouveau club. Depuis, Rick Karsdorp ne se présente plus à l’entraînement et a même séché la tournée au Japon, prétextant des problèmes privés et une dépression pour rester aux Pays-Bas. Le joueur de 27 ans traverse un véritable calvaire. Il pourrait ainsi prendre une décision radicale pour s’en sortir.

Longoria s’active pour Karsdorp, l’OL à l’affût

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Rick Karsdorp envisagerait de rompre son contrat avec l’AS Roma afin de pouvoir décider de son avenir tranquillement. Pablo Longoria aurait ainsi activé son réseau pour le recruter, mais l’OL pointerait le bout de son nez dans ce dossier. Et d’autres concurrents devraient entrer dans la danse.

La Juventus, Feyenoord et la Turquie en embuscade