OM : Longoria a tout changé pour ce joli coup sur le mercato

Publié le 7 septembre 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Prêté par Manchester United avec une option d'achat avoisinant les 10M€, Eric Bailly s'est confié sur son arrivée à l'OM et révèle notamment la façon dont le discours de Pablo Longoria a changé la donne. Tout comme celui de Didier Drogba, son compatriote.

Cet été, l'OM a frappé très fort sur le mercato en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Parmi eux, quatre défenseurs centraux ont rejoint le club phocéen à savoir Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba et Eric Bailly. Ce dernier est d'ailleurs l'une des ultimes recrues de l'été à l'OM. Prêté par Manchester United, l'international ivoirien révèle la façon dont Pablo Longoria l'a convaincu de signer à Marseille.

Longoria a convaincu Bailly...

« Je le connaissais seulement comme président de l'OM, pas en tant que personne. Lors de son appel, il m'a parlé de mon passage à Villarreal, de plein de choses que je faisais là-bas. Il m'a raconté des secrets auxquels je ne m'attendais pas. Je me suis dit : "Je ne le connais pas, mais comment sait-il tout ça ?" Après il m'a expliqué qu'il était ami intime de mon ancien entraîneur Marcelino. La conversion a été fluide et simple. Ça m'a donné encore plus envie de venir », lance Eric Bailly dans les colonnes de La Provence avant d'évoquer le rôle de Didier Drogba.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗣𝗜𝗦𝗢𝗗𝗘 𝗫𝗜✍️ «𝗗𝗮𝗼 𝗗𝗮𝗼 𝗘𝗿𝗶𝗰» #BienvenueSurMars 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 🇨🇮🛸 pic.twitter.com/YgFJlGDRRE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 24, 2022

... Drogba aussi !

« La plupart des grands supporters de l'OM se trouvent en Côte d'Ivoire grâce aux passages de Baky Koné et de l'icône Didier (Drogba). Son apport à l'OM et sa contribution aux résultats de l'équipe ont fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire. J'arrive ici, je dois rester sur cette lignée de joueurs importants et apporter le peu d'expérience que j'ai. À vrai dire, j'étais fan du Real Madrid. Mais j'ai suivi tout le passage de Didier. J'ai donc supporté l'OM. Puis on l'a suivi à Chelsea... Ça me fait plaisir qu'une icône me félicite. Au téléphone, il m'a donné des conseils vu qu'il a l'expérience de l'équipe et de la ville. Il était vraiment important de l'avoir au téléphone. Ses conseils ? Me concentrer comme je sais le faire, apporter mon expérience. Il a foi en nous, en nos possibilités de faire quelque chose cette saison. Patrice Beaumelle m'a aussi parlé de l'équipe, de la ville avant même que je pense arriver ici », ajoute-t-il au sujet de l'importance de la légende de l'OM.

«Je m'implique entièrement à l'OM»