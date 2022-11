Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria a commis une grosse erreur à 10M€ sur le mercato

Publié le 11 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

A la surprise générale, l'OM officialisait la venue de Luis Suarez en provenance de Grenade contre un chèque de 10M€. APrès des débuts tonitruants pour son entrée au Vélodrome, l'attaquant colombien a très vite montré ses limites et recule de plus en plus dans la hiérarchie. Moqué sur les réseaux sociaux, son aventure est en train de virer au cauchemar.

Aucune rumeur n'était sortie dans la presse et pourtant, Pablo Longoria avait préparé son coup. Dans un communiqué nocturne, l'OM annonçait un accord de principe avec Grenade pour le transfert de Luis Suarez. Entré en jeu face à Reims pour la première rencontre de Ligue 1, il avait inscris un doublé en quelques minutes, faisant exploser le Vélodrome. Sorti de nulle part, son transfert s'apparentait à un bon coup. Mais le temps démontre au fur et à mesure le contraire et on ne comprend pas pourquoi Longoria a dépensé autant.

Transferts - OM : La grande annonce de Tudor sur le mercato https://t.co/iO0dR04oAD pic.twitter.com/YENunv4gcF — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

«Jamais, il a le niveau de l’OM»

Décevant depuis plusieurs rencontres, Luis Suarez est devenu la cible d'attaques sur les réseaux sociaux. Fervent défenseur de Bamba Dieng qui avait été poussé vers la sortie suite à la venue de Suarez, le journaliste Nabil Djellit s'est emporté sur Twitter : « Luis Suarez, ça doit être un bug de football manager. Jamais, il a le niveau de l’OM. » Après l'élimination face à Tottenham en Ligue des champions, c'est le commentateur de RMC Sport Eric Di Meco qui s'est moqué de l'attaquant colombien : « Tu ne peux pas jouer sans Alexis en pointe parce que sinon tu fais rentrer Luis Suarez qui a des pieds crochus comme la sorcière d'hier soir d'Halloween... ». Et plus le temps passe, moins le choix de Longoria de dégainer 10M€ est compréhensible.

Suarez n'y arrive plus

Son début de saison laissait entrevoir des belles promesses. De plus, ses gestes d'humeur lorsqu'il ne jouait pas étaient synonymes d'un joueur qui avait faim de prouver à son entraineur qu'il avait tord. Mais quand Igor Tudor a fait appel à lui, il n'a pas répondu présent. Sur les 9 dernières rencontres, le Croate ne lui a laissé que 45 minutes pour s'exprimer. Ses gros ratés devant la cage l'ont fait dégringoler dans la hiérarchie à tel point que Tudor lui préfère l'indésirable Bamba Dieng. Avec un tel chèque, Pablo Longoria aurait pu s'offrir un meilleur coup...