Transferts - OM : Le voile se lève sur le mercato de Longoria

Faute de moyens financiers importants pour être le plus compétitif possible sur le marché des transferts, Pablo Longoria parvient à boucler certains jolis coups par le biais de prêts comme ce fut le cas récemment avec Arsenal et la Roma. Et la raison serait simple selon une source proche de la direction de l’OM.

Arrivé à l’été 2020 à l’OM en tant que directeur sportif, Pablo Longoria a été promu président en février 2021 pour succéder à Jacques-Henri Eyraud. Le jeune dirigeant espagnol de 36 ans n’a pas chômé sur le marché des transferts puisque depuis son arrivée il a accueilli pas moins de 31 recrues à l’OM. Mais comment Longoria parvient-il à boucler de jolis coups avec les moyens financiers limités de l’Olympique de Marseille ? La réponse résiderait dans ses connexions et notamment dans deux clubs différents.

Arsenal, un marché de qualité pour l’OM

Depuis l’été 2021, Pablo Longoria travaille beaucoup avec Arsenal sur le marché des transferts. Cherchant à renforcer l’effectif phocéen, le président de l’OM a déjà recruté quatre joueurs d’Arsenal dont trois sont arrivés par le biais d’un prêt et Sead Kolasinac, libre de tout contrat en janvier dernier. William Saliba, qui est reparti à Arsenal, Mattéo Guendouzi et Nuno Tavares ont débarqué. Un proche de la direction de l’OM s’est livré sur le lien entre Longoria et Arsenal pour Foot Mercato . « Arsenal a les moyens de faire des paris, ce qui n'est pas le cas de l'OM. Pablo Longoria peut donc récupérer des joueurs qu'il ne pourrait pas acheter, à moindres frais. Même si on ne peut pas franchement construire sur cela, sauf dans le cas de Mattéo Guendouzi, mis au placard par Arteta ».

Une question de génération avec le directeur technique de la Roma