Transferts - OM : Ces révélations sur le mercato de Pablo Longoria

Président de l’OM, Pablo Longoria parvient à régulièrement faire affaire avec Arsenal et la Roma. Mais quelle est sa recette ? D’après les informations d’une source proche de la direction de l’OM, la raison résiderait en les liens forts que Longoria a pu tisser avec les deux directions.

Directeur sportif de l’OM de juillet 2020 à février 2021, Pablo Longoria est devenu président du club phocéen. Fidèle à ses habitudes, le dirigeant espagnol se montre omniprésent sur le marché des transferts. Depuis son arrivée, pas moins de 31 nouvelles têtes se sont installées à l’OM. Et force est de constater au vu de certaines opérations que le président Longoria a des relations fortes du côté de deux clubs européens.

«Arsenal a les moyens de faire des paris. Pablo Longoria peut donc récupérer des joueurs qu'il ne pourrait pas acheter»

À commencer par Arsenal. Depuis l’été 2021 et les prêts de Matteo Guendouzi qui a été définitivement transféré à l’OM et celui de William Saliba, deux autres joueurs ont imité les internationaux français, à savoir Sead Kolasinac et plus récemment Nuno Tavares. D’après un proche de la direction de l’OM, contacté par Foot Mercato , la raison est simple : la volonté d’Arsenal de donner du temps de jeu ailleurs à ses promesses. « Arsenal a les moyens de faire des paris, ce qui n'est pas le cas de l'OM. Pablo Longoria peut donc récupérer des joueurs qu'il ne pourrait pas acheter, à moindres frais. Même si on ne peut pas franchement construire sur cela, sauf dans le cas de Mattéo Guendouzi, mis au placard par Arteta ».

«Tiago Pinto, Pablo Longoria et Javier Ribalta sont tous les trois jeunes et voient le football de la même façon»