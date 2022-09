Foot - Mercato - OM

OM : L’aveu de Pablo Longoria sur le mercato de l’OM

Publié le 11 septembre 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

C’était annoncé, le marché des transferts allait être mouvementé à l’OM cet été. Et Pablo Longoria n’a pas déçu. En effet, le président olympien n’a pas compté ses efforts pour faire venir le plus de joueurs. Igor Tudor a alors acté l’arrivée de plus d’une dizaine de recrues et bien qu’il a eu certains couacs, Longoria reste satisfait.

Ayant également dû gérer la quête d’un nouvel entraîneur pour l’OM suite au départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a tout de même réalisé un mercato XXL. Et c’est Igor Tudor qui en profite aujourd’hui. Le Croate a vu les recrues se multiplier sur la Canebière tout au long de l’été. Isaak Touré, Nuno Tavares, Jordan Veretout ou encore Alexis Sanchez ont notamment rejoint l’effectif de l’OM.

OM : Le vestiaire de l’OM se prononce sur le cas Payet https://t.co/geM0CGJmTd pic.twitter.com/vuvjdJy7en — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

Des réussites… et des échecs

Malgré toutes ces réussites pour l’OM, Pablo Longoria a eu quelques échecs. Axel Witsel a notamment échappé aux Phocéens, tout comme Mohamed-Ali Cho. De même, l’OM n’a pas réussi à trouver de terrain d’entente avec l’Atalanta pour Ruslan Malinovskyi, qui est finalement resté du côté de Bergame.

« On est très satisfait »