PSG : Mbappé parle encore du Real, l'Espagne crie au scandale

Publié le 11 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Passé proche de rejoindre le Real Madrid en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Un choix qui n'a évidemment pas fait l'unanimité en Espagne qui n'a toujours pas digéré ce revirement de situation. Alors lorsque l'attaquant parisien évoque une nouvelle fois le Real Madrid, cela suscite un tollé de l'autre côté des Pyrénées.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Kylian Mbappé est passé proche de rejoindre le Real Madrid avant de finalement annoncer sa prolongation au PSG jusqu'en 2025. Un choix qui n'a pas manque de faire parler en Espagne où tout le monde pense que l'international français a privilégié l'aspect financier. Par conséquent, sa récente sortie dans les colonnes du New York Times n'est pas passée inaperçue. « Vous ne savez jamais ce qu’il va se passer. Je n’ai jamais joué là-bas, je n’appartiens pas au club, mais on dirait que c’est comme chez moi ou quelque chose comme ça », confiait Kylian Mbappé. Une déclaration qui a engendré une vague d'indignation de l'autre côté des Pyrénées.

«Ce n'était pas le bon moment pour parler comme ça»

Ainsi, José Felix Diaz, journaliste pour le quotidien madrilène MARCA , n'épargne par Kylian Mbappé. « Le vainqueur de la Coupe du monde a de nouveau parlé de son rêve d'enfant, de ce sentiment d'appartenance malgré le fait qu'il n'ait jamais été un joueur du Real Madrid. Ce n'était pas le bon moment pour parler comme ça. Ce n'était vraiment pas le cas. L'attaquant ne peut pas, une fois qu'il est devenu le footballeur le mieux payé de la planète, recommencer à parler de l'équipe blanche comme s'il ne le voulait pas », écrit-il dans un premier temps dans son édito avant de poursuivre.

«Plus personne ne croit en son discours»

« Le problème auquel Mbappé est confronté est que plus personne ne croit en son discours. J'ai dit à l'époque que le Français n'a jamais voulu jouer pour le Real Madrid et qu'il veut utiliser l'équipe blanche, ce que les déclarations dans le NYT ratifient pleinement, celles dans lesquelles il dit aussi que l'argent n'est pas le problème parce qu'il pourrait en avoir n'importe où, vraiment ? Le même journal précise qu'en plus d'une prime de renouvellement de 125 millions, il sera payé 83 millions d'euros par saison, ce qui au total pourrait s'élever à 251,46 millions d'euros en fonction de certains facteurs », ajoute José Felix Diaz, dont l'avis est partagé par certains de ses confrères.

«Madrid ne sera jamais ta maison»