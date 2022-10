Foot - Mercato - OM

OM : L’annonce troublante de Longoria sur le prochain mercato

Publié le 3 octobre 2022 à 03h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM n’a que très peu vendu lors de la dernière période de mercato, Pablo Longoria se retrouve dans l’obligation de dégraisser au plus vite pour équilibrer les comptes du club phocéen. Et le président de l’OM laisse d’ailleurs clairement entendre qu’il y aura des départs lors du prochain mercato de janvier.eau

À en croire les dernières révélations, Frank McCourt mettrait la pression sur Pablo Longoria afin que ce dernier boucle au minimum 20M€ de ventes à l’OM d’ici le mois de juin prochain. Une mission qui ne s’annonce pas simple pour le président marseillais, qui peine toujours autant à dégraisser à chaque période de mercato.

OM : Longoria pousse un incroyable coup de gueule https://t.co/ou1ArmBfDh pic.twitter.com/PYrav4hR0R — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

Longoria s’attend à des ventes

Interrogé par La Provence, Pablo Longoria a néanmoins laissé entendre qu’il s’attendait à un mercato hivernal agité : « Est-ce qu’on va encore devoir vendre des joueurs au prochain mercato ? Cela va dépendre des résultats sportives. Mais on a réduit de plus de 50% les pertes du club dans les dernières saisons et, pour la première fois, on peut espérer être à l’équilibre, avec un bilan à zéro », a indiqué Longoria.

Qui sera sur le départ ?

Reste à connaître l’identité des joueurs concernés par un départ, même si le cas Bamba Dieng apparaît rapidement comme une évidence, lui dont le transfert vers l’OGC Nice avait échoué en toute fin de mercato.