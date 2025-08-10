Transferts - OM : La grande annonce de Rabiot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM vit actuellement un mercato très agité avec pas moins de six nouvelles recrues depuis le début de l'été, Adrien Rabiot se livre à ce sujet. Le milieu de terrain marseillais semble emballé par le recrutement effectué par Medhi Benatia et Pablo Longoria et n'a pas manqué de le faire savoir dans les colonnes de La Provence samedi.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'OM aspire à réaliser un beau parcours et met toutes les chances de son côté cet été avec un recrutement ambitieux : CJ Egan-Riley (libre), Facundo Medina (prêt avec option d'achat), Angel Gomes (libre), Pierre-Emerick Aubameyang (libre), Igor Paixão (35M€) ou encore Timothy Weah (prêt avec option d'achat) sont déjà venus renforcer les rangs du club phocéen. Et dans un entretien accordé à La Provence samedi, Adrien Rabiot s'est enflammé pour le recrutement estival de l'OM.

« Le club bosse bien » « Bien sûr. Le club bosse bien, le recrutement est ciblé avec des joueurs à fort potentiel, avec des caractéristiques qui correspondent au jeu que le coach veut mettre en place », confie le milieu de terrain de l'OM, souhaite désormais aider les nouvelles recrues à être opérationnelles le plus rapidement possible afin d'aider le club à être performant dès le début de la saison.