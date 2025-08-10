Transferts - OM : La grande annonce de Rabiot !

Alors que l'OM vit actuellement un mercato très agité avec pas moins de six nouvelles recrues depuis le début de l'été, Adrien Rabiot se livre à ce sujet. Le milieu de terrain marseillais semble emballé par le recrutement effectué par Medhi Benatia et Pablo Longoria et n'a pas manqué de le faire savoir dans les colonnes de La Provence samedi.
Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'OM aspire à réaliser un beau parcours et met toutes les chances de son côté cet été avec un recrutement ambitieux : CJ Egan-Riley (libre), Facundo Medina (prêt avec option d'achat), Angel Gomes (libre), Pierre-Emerick Aubameyang (libre), Igor Paixão (35M€) ou encore Timothy Weah (prêt avec option d'achat) sont déjà venus renforcer les rangs du club phocéen. Et dans un entretien accordé à La Provence samedi, Adrien Rabiot s'est enflammé pour le recrutement estival de l'OM.
« Le club bosse bien »
« Bien sûr. Le club bosse bien, le recrutement est ciblé avec des joueurs à fort potentiel, avec des caractéristiques qui correspondent au jeu que le coach veut mettre en place », confie le milieu de terrain de l'OM, souhaite désormais aider les nouvelles recrues à être opérationnelles le plus rapidement possible afin d'aider le club à être performant dès le début de la saison.
Rabiot ravi des nouvelles recrues
« Il faut aider les nouvelles recrues à entrer dans le groupe et faire en sorte qu’elles assimilent le plus vite possible ce que l’entraîneur veut sur le terrain. Mais les mecs sont arrivés et se sont mis au boulot. On voit qu’il y a de l’envie. Et techniquement, c’est très bon. Je suis content du très bon travail réalisé par le club », poursuit Adrien Rabiot. Reste désormais à savoir si ce mercato permettra à l'OM d'être compétitif en Ligue 1 et en Ligue des Champions dans les mois à venir.