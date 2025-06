Transferts - OM : Il balance tout sur son calvaire !

Après deux saisons à l’OM, Chancel Mbemba s’apprête à tourner la page. Mis à l’écart tout au long de l’exercice 2024-2025, le défenseur congolais n’a pas disputé une seule minute cette saison. Malgré cette mise au placard brutale, il quitte le club sans rancune, et adresse un message plein de gratitude.

Après deux saisons sous le maillot de l’OM , Chancel Mbemba s’apprête à faire ses adieux au club phocéen. Relégué à l’écart du groupe depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi , le défenseur congolais n’a plus foulé la pelouse une seule fois cette saison. Son contrat prenant fin en juin, l’ancien taulier de la défense va quitter Marseille dans un silence discret, sans rancœur apparente. Malgré une mise à l’écart prolongée, il a choisi de retenir le positif et de remercier le club pour les moments vécus depuis 2022.

« Le plus important, allez Marseille, on est ensemble. Frustré de cette saison dans le loft ? C’est la vie, le plus important, c’est que j’ai gardé mon calme, je suis resté professionnel, j’ai respecté le club et mon contrat. Je suis toujours à 100 %, alors que personne ne croyait en moi. J’ai travaillé à fond et l’aventure va continuer. »

«Moi j’ai mouillé mon maillot»

« Mon contrat se termine le 30 (juin). Après, quand c’est terminé, je dis merci à Marseille et à tous les supporters de l’OM. Moi, j’ai mouillé mon maillot, et Dieu m’a permis de rentrer dans l’histoire du club. J’ai fait deux saisons merveilleuses, je n’ai pas triché, et je souhaite des bonnes choses à tous mes collègues et au club. Mon histoire s’arrête le 30 (juin), et j’espère que les meilleurs défenseurs, plus que moi, vont venir à l’OM », poursuit le défenseur de l'OM.