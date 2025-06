«Merci», un joueur de l'OM annonce son départ !

La rédaction

Mis à l’écart toute la saison par Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba va quitter l’OM à la fin de son contrat, le 30 juin. Malgré un passage compliqué cette année, le défenseur congolais quitte Marseille avec dignité, en remerciant le club et les supporters pour deux saisons marquantes sous le maillot olympien.

Dans le loft depuis le début de la saison, Chancel Mbemba n’aura pas joué la moindre minute avec l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le défenseur congolais, arrivé à l’OM en 2022, est en fin de contrat fin juin et va donc quitter la Canebière et mettre fin à son calvaire. Mis au placard depuis de nombreux mois, il ne semble pas tenir rigueur à l’Olympique de Marseille de ce traitement et remercie le club pour tous les moments passés depuis son arrivée.

«Merci à Marseille et à tous les supporters» Dans une vidéo partagée par le compte X @MaitreDvn23 et relayée par Massilia Zone, Chancel Mbemba s’exprime sur cette fin d’aventure avec l’OM et valide son départ : « Mon contrat se termine le 30 (juin). Après, quand c’est terminé, je dis merci à Marseille et à tous les supporters de l’OM. Moi j’ai mouillé mon maillot et Dieu m’a permis de rentrer dans l’histoire du club. J’ai fait deux saisons merveilleuses, je n’ai pas triché, et je souhaite des bonnes choses à tous mes collègues et au club. Mon histoire s’arrête le 30 (juin) et j’espère que les meilleurs défenseurs, plus que moi, vont venir à l’OM. »