Transferts - OM : Greenwood à Barcelone, c'est confirmé !

Auteur d’un quadruplé le 18 octobre dernier lors de la réception du Havre (6-2), Mason Greenwood aurait tapé dans l’œil du FC Barcelone. Les Blaugrana auraient envoyé des recruteurs pour observer l’attaquant de l’OM à l’occasion de cette rencontre. L’intérêt du club catalan avait déjà été évoqué précédemment et semble se confirmer.
Après une première saison à 21 buts en Ligue 1, Mason Greenwood est de nouveau parti sur des bases très élevées cette année. L’Anglais compte déjà 7 réalisations depuis la reprise de la Ligue 1, bien aidé par son quadruplé inscrit le 18 octobre dernier lors de la victoire de l’OM face au Havre (6-2).
Le FC Barcelone surveille Greenwood
The Sun indiquait récemment que des recruteurs du FC Barcelone étaient en tribune à l’occasion de cette rencontre afin d’observer Mason Greenwood. Les Blaugrana auraient été impressionnés par l’attaquant de l’OM et envisageraient de le réunir avec Marcus Rashford, prêté avec option d’achat par Manchester United.
Ça se confirme pour Greenwood et Barcelone
D’après les informations de TEAMtalk, le FC Barcelone aurait bel et bien supervisé Mason Greenwood contre Le Havre. Le club catalan envisagerait sérieusement d’essayer de recruter le joueur âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec l’OM, et mènerait actuellement la course en ce sens.