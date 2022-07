Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Comment Longoria réussit à frapper fort sur le mercato sans argent

Publié le 18 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria a su montrer à quel point il était efficace sur le marché des transferts. Grâce à l’Espagnol, de nombreux joueurs sont venus sur la Canebière. Pourtant, la mission de Longoria n’est clairement pas simple à l’OM étant donné que le manque de moyens. En effet, le budget mercato du club phocéen n’est pas énorme. Il faut donc redoubler d’ingéniosité pour dénicher des recrues.

Ça va bouger à l’OM cet été. Et c’est Jacques Cardoze, directeur de la communication du club phocéen qui le dit. « C'est toujours angoissant pour les supporters mais de l'intérieur du club, ce qui compte, c'est de rester serein et de travailler convenablement. Le mot d'ordre, c'est d'être calme et patient. Il y aura entre 5 et 8 recrues, il y en a déjà eu 3. Les chiffres dépendent aussi des opportunités. Il peut se passer beaucoup de choses, aussi bien pour les arrivées que les sorties. Il reste encore six semaines », a-t-il lâché. Mais comment faire alors que l’argent manque du côté de l’OM ? Pablo Longoria sait y faire malgré ces terribles contraintes sur la Canebière.

Des prêts pour l’OM

Malgré ce manque de moyens à l’OM, Pablo Longoria réussit à faire venir des joueurs. L’Espagnol a d’ailleurs plusieurs techniques pour attirer des recrues à moindre coût. La première ? Des prêts. Depuis son arrivée à Marseille, Longoria a fait venir de nombreux joueurs en prêt, à l’instar de Leonardo Balerdi, Olivier Ntcham, Mickael Cuisance, Pol Lirola, William Saliba ainsi qu’Amine Harit. Cela n’a pas tout le temps porté ses fruits, mais comme avec Saliba ou Harit, cédés la saison dernière par Arsenal et Schalke 04, cela a clairement amené un plus à l’effectif de l’OM.

Des prêts avec option d’achat

Ensuite, Pablo Longoria a la possibilité de se faire prêter des joueurs, tout en incluant une option d’achat. Un moyen ainsi de recruter un nouvel élément, tout en différent le paiement quelques mois plus tard. C’est alors ce qui a été fait avec Arkadiusz Milik, Pau Lopez, Cengiz Ünder ainsi que Matteo Guendouzi. Des joueurs qui ont tous été très importants pour l’OM depuis leur arrivée au sein du club phocéen.

Mercato - OM : Pablo Longoria s'active pour boucler un nouveau renfort https://t.co/CoSRwGOdmS pic.twitter.com/z61CitCHHp — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

Des joueurs libres