Mercato - OM : Pablo Longoria s'active pour boucler un nouveau renfort

Publié le 17 juillet 2022 à 16h45 par Bernard Colas

Après le départ libre de Steve Mandanda vers le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un nouveau portier et aurait trouvé son bonheur en Espagne. Ruben Blanco, évoluant au Celta Vigo, serait en effet apprécié par Pablo Longoria et Igor Tudor, et les discussions avanceraient positivement.

Avec trois renforts au compteur depuis le début du mercato estival, l’OM avance doucement et souhaite passer à la vitesse supérieure. Au sein du club, on reste confiant malgré le début de saison qui approche. « Pablo Longoria l'a dit, c'est un mercato qui peut bouger à tout moment. On peut s'attendre à ce que cela puisse parfois se débloquer d'une journée à l'autre. C'est un marché d'opportunité. Dès l'instant où on aura la possibilité de faire un joueur qui rentre dans les schémas fixés, par rapport aux manques, à ce qu'ils souhaitent faire et aux volontés d'Igor Tudor, ils le feront et ils iront vite. Il faut être patient », a confié samedi Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’OM, au micro de BFM Marseille.

Le remplaçant de Mandanda est recherché

Parmi les priorités de Pablo Longoria, il y a notamment l’arrivée d’un nouveau gardien suite au départ de Steve Mandanda. Selon L’Équipe , l’OM souhaite se tourner vers Ruben Blanco, portier du Celta Vigo. Une piste validée par Igor Tudor et qui pourrait rapidement devenir sérieuse.

L’OM avance pour Ruben Blanco