Mercato - PSG : Les buteurs français qui ont cartonné à Paris avant Ekitike

Alors que le PSG vient de boucler le transfert d’Hugo Ekitike, le jeune buteur qui débarque en provenance de Reims va tenter de s’imposer sur le front de l’attaque francilienne. Et malgré une lourde concurrence étrangère, d’autres buteurs français ont réussi à briller au PSG avant Ekitike.

Kylian Mbappé

Comment débuter ce classement sans évoquer Kylian Mbappé, qui a d’ailleurs réussi à s’imposer ces dernières années comme l’un des attaquants français les plus redoutables d’Europe au même titre que Karim Benzema ? Recruté en 2017 par le PSG, Mbappé avait d’ailleurs été la dernière recrue en date effectuée en Ligue 1 depuis l’arrivée d’Hugo Ekitike qui a été officialisée samedi. Kylian Mbappé a réussi à se hisser à la deuxième place du classement des buteurs historiques du PSG (171 buts), à quelques longueurs seulement d’Edinson Cavani (200 buts), et l’attaquant français entend bien battre ce record le plus rapidement possible.

Dominique Rocheteau

Passé par le PSG entre 1980 et 1987, Dominique Rocheteau a comptabilisé 100 buts pour un peu plus de 250 matchs disputés sous le maillot du club de la capitale. Un parcours hors-norme pour l’ancien buteur français, qui conserve d’ailleurs un excellent souvenir de son histoire avec le PSG : « Quand j’ai débarqué à Paris, c’était encore un club jeune, en devenir. Avec de l’ambition. Il y avait un côté spectacle quand tu jouais au Parc des Princes. Le Parc était un stade particulier pour moi, j’y avais connu de beaux moments avec l’équipe de France, une qualification pour la Coupe du Monde… J’avais déjà été le chouchou du Parc, sans être trop prétentieux hein… Je n’arrivais donc pas en terre inconnue. Et j’étais vraiment heureux de découvrir Paris. J’y ai vécu de très belles années », confiait Rocheteau en février dernier sur le site officiel du PSG.

Guillaume Hoarau

Recruté par le PSG en 2008 alors qu’il évoluait en Ligue 2 avec Le Havre, Guillaume Hoarau avait la lourde tâche de faire oublier Pedro Miguel Pauleta à la pointe de l’attaque francilienne. Une mission plutôt bien réussie par le Réunionnais, qui comptabilise un total de 56 buts en 161 rencontres disputées avec le maillot du PSG. Malheureusement pour lui, Hoarau a été rapidement mis de côté après le rachat du club par le Qatar en 2011 et les arrivées successives de Kévin Gameiro, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani.

Youri Djorkaeff

Certes, Djorkaeff n’a passé qu’une seule saison dans les rangs du PSG… mais quelle saison ! Le Snake , arrivé de l’AS Monaco en 1995, a disputé 47 matchs officiels avec le PSG pour un rendement de 20 buts et 7 passes décisives, contribuant ainsi largement à la victoire en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe face au Rapid Viennes. Classé 9e du classement du Ballon d’Or cette année-là, il a finalement quitté prématurément le PSG en 1996 pour offrir un nouveau tournant à sa carrière avec l’Inter Milan.

David Ginola

Joueur emblématique des années 90, autant au PSG qu’en équipe de France, David Ginola a marqué de son empreinte son passage de trois ans au Parc des. Princes avec son duo magique avec Georges Weah. Il a remporté de nombreux titres avec le PSG (championnat de France en 1994, Coupes de France 1993 et 1995 et une Coupe de la Ligue en 1995), mais compte surtout un total de 44 buts et 23 passes décisives avec le maillot rouge et bleu.