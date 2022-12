Transferts - OM : C’est confirmé pour au moins un transfert

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal n'a pas encore commencé que l'OM a déjà identifié ses manques et commencé à régler les erreurs de la période estivale. En se séparant de Luis Suarez, Pablo Longoria a commencé sa révolution dans le secteur offensif. Ajouter à cela la blessure d'Amine Harit, la recette idéale pour un mercato de folie côté OM.

Du changement est attendu à l'OM cet hiver. Le club phocéen a déjà réglé le départ du flop Luis Suarez, prêté à Almeria, et s'apprête à donner un nouveau visage au secteur offensif d'Igor Tudor. Amine Harit est blessé jusqu'à la fin de la saison et contraint son club à bouger sur le mercato. Selon RMC Sport , au moins une recrue offensive serait attendue côté olympien. Voici quelques noms...

L'OM n'oublie pas Malinovskyi

Pablo Longoria avait échoué cet été mais il ne semble pas avoir oublier l'idée de recruter Ruslan Malinovskyi. D'après L'Equipe , l'Ukrainien serait toujours sur les tablettes du club phocéen, encore plus suite à la blessure d'Harit. Ce serait le profil idéal pour remplacer l'international marocain.

Thuram et Giroud, ces rêves bleus

Actuellement au Qatar avec les Bleus , Marcus Thuram et Olivier Giroud feraient rêver la direction olympienne. Le premier est entré dans la dernière année de son contrat avec le Borussia Monchengladbach et ne semble pas décidé à prolonger. Le danger est grand pour l'OM puisque Tuttosport indique que le Bayern, la Juventus et l'Inter Milan seraient sur le coup. Média Foot ajoute son grain de sel au mercato marseillais en révélant un intérêt du club phocéen pour le meilleur buteur de l'histoire des Bleus Olivier Giroud.

Gerson et Dieng sont encore là

Malgré tout, deux joueurs mis au placard restent des joueurs de l'OM. Gerson a déjà été utilisé sur le côté gauche de l'attaque, laissé libre par Amine Harit. Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, le Brésilien restera à l'OM cet hiver.



Enfin, Bamba Dieng rentrera revanchard du Mondial où il a inscrit un but. Le Sénégalais entend bien prouver tout son potentiel.