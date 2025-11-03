Transferts - OL : Le buteur parfait est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l'OL ces derniers jours, Endrick pourrait quitter le Real Madrid en prêt cet hiver afin d'aller davantage de temps de jeu dans un autre club. Et Cris, l'ancien défenseur brésilien emblématique de l'OL, valide plus que jamais l'option Endrick et assure qu'il s'agirait d'un profil idéal pour le club rhodanien.

Après les départs d'Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze qui n'ont pas vraiment été remplacés l'été dernier, l'OL est en quête d'un nouveau buteur en vue du mercato de janvier. Selon les dernières tendances, Endrick (19 ans) serait la grande priorité des Gones à cet effet, d'autant que le jeune buteur brésilien est en manque cruel de temps de jeu au Real Madrid. Et il serait déjà très chaud à l'idée de rallier l'OL en prêt...

« Où jouera-t-il s’il ne vient pas à l’OL ? » Au micro de RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme, Cris a indiqué que le profil d'Endrick serait effectivement idéal pour l'OL : « Ça peut faire du bien à l’OL. Ils ont une équipe qui joue au ballon, avec de la profondeur. Le début de saison lyonnais peut donner de l’espoir. Il a besoin de temps de jeu. Où jouera-t-il s’il ne vient pas à l’OL? Il faut qu’il parte rapidement. Il y a la Coupe du monde l’année prochaine. Il a besoin de temps de jeu pour revenir en équipe nationale. Il faut qu’il prenne une décision rapidement s’il ne veut pas manquer la Coupe du monde à 19 ans. Il a une chance d’être en sélection, il y était quand il jouait à Palmeiras. S’il a ce temps de jeu, il sera dans le groupe pour la Coupe du monde », confie celui qui a porté les couleurs de l'OL de 2004 à 2012.