Transferts - OL : Après Lacazette, Aulas est prêt à chambouler son mercato

Publié le 28 juin 2022 à 12h30 par Jules Kutos-Bertin

Au terme d’une saison plus que difficile, l’OL a très vite lancé son mercato en officialisant la prolongation de Maxence Caqueret et le retour d’Alexandre Lacazette. Pour la suite, les Gones veulent s’attacher les services de Tyrell Malacia et Tetê. Dans le sens des départs, Lucas Paqueta aurait demandé à partir, alors qu’Houssem Aouar et Rayan Cherki pourraient partir libre.

L’été s’annonce rythmé dans le Rhône. Après une saison catastrophique sur le plan sportif, l’OL est attendu au tournant sur le marché des transferts, surtout après l’arrivée de John Textor, le futur actionnaire majoritaire. Du côté de Jean-Michel Aulas, la leçon a été comprise. Ce difficile exercice bouclé sans qualification en Coupe d’Europe a permis au président de l’OL de se remettre en question et il n’a pas perdu de temps pour agir. Maxence Caqueret, amené à devenir le capitaine du club, a prolongé son contrat et Alexandre Lacazette a fait son grand retour.

L’OL veut boucler Malacia et Tetê

Mais Aulas ne veut pas s’arrêter là. Très performant en Ligue Europa Conférence, notamment lors de la double confrontation contre l’OM, Tyrell Malacia est dans les petits papiers du club lyonnais. Toutefois, d’après les informations de L’Equipe , il n’y aurait toujours pas d’accord entre les deux formations. Pour lâcher son latéral, Feyenoord demanderait un montant de 15M€ plus des bonus. Avec Tetê, l’OL devrait aboutir plus facilement. Auteur de six mois très convaincants, le Brésilien ne voudrait pas rester au Chakthior Donetsk. Les négociations avec l’OL seraient en bonne voie et un dénouement est attendu en fin de semaine.

Lucas Paqueta veut partir

Et quid des départs ? Si l’OL veut continuer à renforcer l’effectif de Peter Bosz, il va falloir s’activer dans les deux sens. Après une deuxième partie de saison plus poussive, Lucas Paqueta aurait demandé à la direction lyonnaise son transfert. Et si jamais il était amené à rester, l’international brésilien ne serait même pas assuré de partir comme un titulaire, lui qui s’est un peu éloigné du projet collectif mis en place par Bosz. Un temps annoncé dans le viseur du PSG, Lucas Paqueta n’aurait plus vraiment de prétendant sérieux.

Aouar pourrait partir libre… Cherki aussi ?