Transferts : Mbappé et le PSG ont un problème

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé étant plus que jamais dans l’attente du recrutement d’un buteur de grande qualité l’été prochain, le PSG s’active et cible à cet effet le profil de Victor Osimhen. Sauf que Luis Campos devra faire face à une lourde concurrence pour le buteur nigérian de Naples, qui affole les cadors européens.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé réclame du changement en interne au PSG, et l’international tricolore souhaite notamment le recrutement au plus vite d’un buteur capable de jouer le rôle de pivot afin de le soulager de cette tâche. C’est la raison pour laquelle Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, tente d’attirer une vieille connaissance au Parc des Princes…

Il rêve de jouer avec Mbappé, le PSG passe à l'action https://t.co/S2UkNLoRVC pic.twitter.com/IPgBnKOSPe — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Le PSG vise Osimhen

Depuis plusieurs semaines, Victor Osimhen (24 ans) est annoncé comme étant la grande priorité du PSG en attaque pour le prochain mercato estival. Le buteur nigérian, sous contrat jusqu’en 2025 avec Naples, s’est imposé comme une référence en Europe depuis son arrivée en provenance du LOSC il y a trois ans, et c’est justement Luis Campos qui l’avait fait venir dans le Nord.

Du beau monde sur le coup