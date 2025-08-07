Transferts : L’OM se fait planter par une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM vient d'officialiser le recrutement de Timothy Weah, son père George Weah avait lui aussi été transféré au sein du club phocéen dans des circonstances très particulière en 2000. En effet, le Ballon d'Or 1995 aurait déjà pu signer à l'OM un an auparavant, mais avait finalement tout lâché pour aller à Chelsea.

Les faits datent du mois d'octobre 2000, alors que l'OM était relativement mal classé en Ligue 1 à cette époque (14e) et traversait une grosse crise sportive : George Weah, qui avait sacré Ballon d'Or quelques années auparavant (1995), proposait ses services à Marcel Dib pour débarquer et aider le club phocéen. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, l'ancien directeur sportif de l'OM livre les coulisses du transfert de Weah.

« Il m'avait donné sa parole... » Dib rappelle notamment que le buteur libérien aurait pu signer à l'OM un an auparavant, mais avait tout annulé à la dernière minute : « C'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit : ''Je sais que vous cherchez un attaquant. Comme la première fois je devais signer et que ça s'est mal passé, je viens.'' Il se sentait un peu redevable. Un an plus tôt (janvier 2000), il m'avait donné sa parole pour venir de l'AC Milan, mais au dernier moment il avait rejoint Chelsea. Les résultats étaient mauvais et quelques supporters étaient montés à la Commanderie. Alors, il avait fait marche arrière », confie l'ancien dirigeant de l'OM.