Transferts : L’OM proche de signer «l’un des meilleurs de tous les temps» ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé comme une piste plausible pour venir renforcer l'OM, Paul Pogba vient finalement d'officialiser sa signature pour deux ans avec l'AS Monaco. Et son préparateur physique, qui a vécu toutes les étapes de ce grand retour de Pogba depuis plusieurs mois, le considère toujours comme l'un des meilleurs joueurs du monde et même de l'histoire.

L'annonce s'est longtemps faite attendre, elle a finalement été officialisée samedi : Paul Pogba est de retour ! Le milieu de terrain de 32 ans a signé un contrat de deux ans avec l'AS Monaco et relance donc sa carrière en Ligue 1 après une longue absence. Ce fameux "Pogback" aurait pu se faire au sein d'un autre club français, puisque l'OM était également évoqué avec insistance depuis l'hiver dernier pour l'ancien milieu de terrain de Manchester United et de la Juventus Turin. C'est finalement l'AS Monaco qui a raflé la mise avec Pogba, et si l'on en croit son préparateur physique qui annonce une retour fracassant, l'OM pourrait s'en mordre les doigts...

« Prouver au monde qu’il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps » « Il sortait d’une longue période d’arrêt pendant laquelle il avait dû s’occuper de sa vie privée, de ses problèmes personnels. Nous avons donc dû repartir de zéro. Il fallait simplement s’assurer que tout son corps fonctionnait correctement, que tout allait bien. En gros, il était un peu « rouillé ». Il était impatient et très enthousiaste à l’idée de reprendre le football et de prouver au monde entier qu’il était l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. L’objectif était donc le suivant : reprendre le jeu et retrouver un niveau de performance le plus élevé possible », indique Roger Caibe Rodriguez, préparateur physique de Paul Pogba depuis novembre 2024, dans les colonnes du Parisien.